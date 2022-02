Konferenz in Wien für schnellere Rückführungen

UNO kritisiert Gewalt gegen Migranten an EU-Außengrenzen

Die UNO kritisiert unterdessen die wachsende Zahl berichteter Übergriffe an den EU-Außengrenzen, darunter mehrere Fälle, bei denen Menschen zu Tode kamen. UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi warnte am Montag vor einer „Normalisierung“ illegaler Pushbacks. „Was an den Grenzen Europas geschieht, ist sowohl rechtlich als auch moralisch inakzeptabel und muss aufhören“, erklärte er. „Wir befürchten, dass diese beklagenswerten Praktiken zur Normalität und zur Regel werden.“ Er sprach von „einem beunruhigenden Muster an Drohungen, Einschüchterung, Gewalt und Demütigung“.