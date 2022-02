Brüder schleppten Migranten von Wien nach Italien

Carabinieri schöpften Verdacht

Vor ein paar Tagen wurden Carabinieri im Zuge einer Streife am Hauptbahnhof in Udine misstrauisch: Zwei Männer sprangen gegen 2 Uhr früh mit Gepäckstücken aus einem Auto mit Wiener Kennzeichen. Am Steuer der in Österreichs Bundeshauptstadt lebende Tunesier, am Beifahrersitz sein Bruder. Und der Verdacht der Beamten bestätigte sich. Bei den Passagieren handelte es sich um Ägypter, die nur zwei Tage zuvor auf österreichischem Boden aufgegriffen und registriert worden waren – und dann illegal die Grenze nach Italien überquert hatten.