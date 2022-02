Mehr Transparenz bei Parteifinanzen realistisch?

Die Koalition hat sich auf die seit Langem geplanten neuen Regeln zur Parteienfinanzierung geeinigt. Am Montagvormittag stellen ÖVP und Grüne ihren Vorschlag den Oppositionsfraktionen vor, zu Mittag dann in einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit. Die Reform soll mehr Licht in die Parteikassen bringen, etwa über mehr Prüfrechte für den Rechnungshof. Was den Koalitionsfraktionen konkret vorschwebt, wurde vorab nicht bekannt gegeben. Wie stellen Sie sich das vor, kann das funktionieren? Lassen Sie uns Ihre Meinung im Kommentarbereich wissen!