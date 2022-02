Kult-Olympionike spendet Haare für Krebsforschung

Lange Locken, Schnauzer, bunte Sneakers und Tattoos: Der US-amerikanische Curler Matt Hamilton war einer der Hingucker während der Olympischen Winterspiele in Peking und erreichte damit sofortigen Kult-Status. Hinter diesem ausgefallenen Look steckt aber eine tiefgründige Botschaft: Er sammelt so Spenden für die Krebsforschung.