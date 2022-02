Ewige Streitthemen: Politische Bildung als Lösung

8. Allzu reflexartig kommt an dieser Stelle der Vorwurf, dass die Menschen durch Politische Bildung manipuliert und indoktriniert würden. Dabei durchlaufen gerade staatliche Programme einen direkt oder indirekt demokratischen Prozess, was wo von wem an Politischer Bildung gemacht wird. Ein indoktrinierender Lehrer oder eine für ihre Bildungsarbeit geförderte Nichtregierungsorganisation würden im Manipulationsfall Ärger kriegen. Selbst ernannte Politikvermittler im Internet hingegen tun, was sie wollen. Ohne sich zu rechtfertigen, wenn sie Radikalinskis sind oder Fake News verbreiten.