Knapp 400 Corona-Demos hielten Polizei auf Trab

„Die Polizisten waren in den letzten beiden Jahren besonderen Herausforderungen ausgesetzt, die sie neben der klassischen Polizeiarbeit mit Bravour gemeistert haben“, lobt Innenmister Gerhard Karner. Bei einer Pressekonferenz sprach er die Kriminalstatistik 2021 an, aus der sich drei Punkte für die Zukunft ergeben. „Die Anzeigen wegen Cyber-Delikten sind in der Steiermark stark in die Höhe geschnellt“, bestätigt Landespolizeidirektor Gerald Ortner. Mit einer Zunahme von mehr als 25 Prozent zum Vorjahr, wurden 2021 knapp 5100 Anzeigen wegen Internetkriminalität festgestellt.