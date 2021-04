Acht Frauen nach Lehrgang in politischer Funktion

Glückwünsche gab es für die ersten 14 von insgesamt 25 Teilnehmerinnen der beiden Lehrgänge „Politische Bildung - der Vorteil für Frauen am Weg in die Politik“ gestern, Samstag, bei der Online-Abschlussveranstaltung. „Von den 14 Absolventinnen haben acht nach den letzten Gemeinderatswahlen eine politische Funktion übernommen“, freut sich Frauenreferentin Landesrätin Sara Schaar. „Es ist wichtig, dass Frauen Entscheidungspositionen übernehmen und ihr umfangreiches Wissen und ihren Weitblick in der Politik mit einbringen - entgegen noch immer vorherrschenden, veralteten Rollenbildern“, betont Schaar. Neben Modulen zur Rechtsordnung, zu finanziellen und rechtlichen Rahmenbedingungen der Kommunalpolitik oder PR und Öffentlichkeitsarbeit bot der Lehrgang auch wieder verschiedene Themenabende.