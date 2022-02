Toni Giger: „Das muss man in Zukunft überlegen“

Zum Abschluss „noch etwas Kritisches“ zu sagen, war Anton Giger am Rande einer Bilanzpressekonferenz bei den Olympischen Winterspielen in China ein Bedürfnis. Der Sportdirektor des Skiverbandes sprach von „organisatorischen Unwegsamkeiten“ und „richtigen Kämpfen“ angesichts der Rahmenbedingungen vor Ort. „China hat in seiner politischen Entwicklung sicher noch einen Weg vor sich. Wenn es Probleme gibt, dann gibt es wenige Personen, die das angstfrei lösen.“ Zudem müsse man sich „sehr gut überlegen, ob man Olympische Spiele an Orte vergibt, wo die Temperaturen normalerweise um die minus 20 Grad betragen“.