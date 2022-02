Arbeitsgruppe soll nun Grazer „Stadionfrage“ lösen

Die Grazer Koalition hat in den letzten Wochen Gespräche mit Vertretern des SK Sturm und des GAK geführt. Bei diesen Gesprächen ging es nicht zuletzt um die viel diskutierte „Stadionfrage“ - also den Wunsch nach jeweils eigenen, wettbewerbsfähigen Spielstätten für beide Grazer Vereine. „Die Stadtregierung ist an einer mittelfristigen Lösung im Sinne des Grazer Fußballs interessiert, aber vorsichtig, was die Realisierbarkeit angeht“, erklärt man danach in einer Aussendung.