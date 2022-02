Mit Tod bedroht: F1-Pilot braucht Personenschutz

„Es braucht so wenig, bis jemand die Nerven verliert“

„Als ich in den Tagen nach Abu Dhabi nach London (Anm. d. Red.: seine Wahlheimat) zurückkehrte, engagierte ich einen Personenschutz. Ich besuchte mit meiner Freundin das Winter Wonderland, da hatten wir Bodyguards dabei. Klingt vielleicht übertrieben, aber mir war das wichtig“, schildert Latifi gegenüber „speedweek.com“. „Vielleicht werden mich einige Leute belächeln, aber ich habe diese Drohungen sehr ernst genommen. Du brauchst nur einen angetrunkenen Fan am Flughafen oder du stößt aus Versehen jemanden in der Menge an - heute braucht es so wenig, bis jemand die Nerven verliert.“