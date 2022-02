Neu im Handel: dean&david Superfood Säfte

Superfoods sind Lebensmittel, die über eine überdurchschnittlich hohe Konzentration an wertvollen Inhaltsstoffen wie Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen, sekundären Pflanzenstoffen und Antioxidantien verfügen. „Seit der Einführung der hauseigenen Saftlinie erfreuen sich die vitaminreichen Drinks steigender Beliebtheit. Dass nun auch der österreichische Lebensmitteleinzelhandel auf die Marke dean&david Superfood aufmerksam wurde und ab sofort der Verkauf bei BILLA PLUS in ganz Österreich startet, freut uns besonders,“ so dean&david-Gründerin Elisabeth Fasbender.