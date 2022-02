Teure Handys gestohlen: Polizei fahndet nach Trio

Einbruch in Kremser Baumarkt

Weniger konkret sind die Anhaltspunkte derzeit nach einem Einbruch in einen Kremser Baumarkt. Kriminelle stiegen dort zunächst über den Zaun und brachen dann eine Nebeneingangstür zum Büro auf. Über dieses gelangten sie schließlich in den Verkaufsraum, wo sie insgesamt 50 verschiedene nagelneue Elektrowerkzeuge zum Abtransport vorbereiteten. Danach durchtrennten sie noch ein Vorhängeschloss, um mit ihrem Fahrzeug direkt zum Geschäft vorfahren zu können. So konnten sie ihre Beute rasch in den Wagen verladen und schließlich unerkannt entkommen.