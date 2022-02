Swans Gmunden nach Sieg über Graz auf Platz zwei

Die Swans Gmunden haben in der Basketball-Liga der Männer den UBSC Graz auf Distanz gehalten. Die Oberösterreicher setzten sich in einem Nachtragsspiel der 16. Runde am Dienstag in Graz mit 89:70 (41:34) durch und schoben sich in der Tabelle damit auf den zweiten Platz. Der Vorsprung auf die weiter viertplatzierten Steirer vergrößerte sich auf vier Zähler.