Frau verweigerte Maske und attackierte Polizisten

„Kann sein, dass es so war“

Nach einem Gespräch mit Verteidiger Michael Reichenvater ist die Frau am Dienstag bei ihrem Prozess in Graz schließlich doch bereit, quasi die Verantwortung für ihr Verhalten zu übernehmen. „Kann sein, dass die Anklage so stimmt“, meinte sie. Der verletzte Polizist bekommt 300 Euro Schmerzensgeld zugesprochen. Das Urteil (5460 Euro Geldstrafe!) ist nicht rechtskräftig.