Ab 4.30 Uhr LIVE: ÖOC-Medaille im Damen-Ski-Cross?

Der Tiroler Andreas Matt hat 2010 in Vancouver die bisher einzige olympische Ski-Cross-Medaille für Österreich geholt. Damals in Kanada ebenfalls schon dabei gewesen sind Katrin Ofner und Andrea Limbacher, diese beiden nehmen nun am Donnerstag in Secret Garden im Großraum Zhangjiakou ihre bereits vierten Spiele in Angriff. Ergänzt wird das rot-weiß-rote Frauen-Team mit der Olympia-Debütantin Christina Födermayr. Top-Favoritin auf den Titel ist Sandra Näslund. HIER im Liveticker sind Sie ab 4.30 Uhr hautnah mit dabei!