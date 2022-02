30.000 Freikarten um „treueste Fans zu belohnen“

Die Teilnahme am Endspiel der neuen Conference League (25. Mai/Tirana) sowie am Finale der Champions League der Frauen am 22. Mai in Turin wird zusätzlich mit 3.000 Freikarten pro Club belohnt. Die Tickets dürfen nur an Fans gehen, nicht an Sponsoren, Partner oder Vereinsfunktionäre. Aus Österreich ist in der „Königsklasse“ Salzburg noch im Wettbewerb, in der Conference League der LASK sowie - im Play-off - Rapid.