31 Inspe„G“toren brauchen Fingerspitzengefühl

„Du brauchst Fingerspitzengefühl, aber auch robustes Auftreten“, sagt Reinhold Sellner (64), der mit seinem gleichaltrigen Kollegen Horst Maureder im Bezirk Urfahr-Umgebung seit 24. Jänner unterwegs ist. Und etwa 80 Kontrollen im Handel, in Betrieben, der Gastro und auch in Skigebieten durchgeführt haben. „Zu 90 Prozent ist alles in Ordnung“, sagt Sellner, aber es gab schon Situationen, in denen Kontrollierte flüchteten oder auch aggressiv wurden. „Wir wollen immer verhindern, dass die Sache eskaliert und vielleicht gar ein Widerstand daraus wird“, sagt der frühere Vize-Chef der Autobahnpolizei Neumarkt.