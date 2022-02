„Wer bereits storniert hat, wird kaum mehr buchen“

Ähnlich sieht es Bernhard Scharfetter, der den Ennstaler Hof in Altenmarkt betreibt. „Positiv ist das auf alle Fälle. Ein Problem wird aber sein, dass die Direktoren die Aufenthalte erst freigeben müssen, damit auch gefahren werden darf“, sagt Scharfetter, der in der bisherigen Saison ein Nächtigungsminus von 90 Prozent eingefahren hat. Saalbachs Tourismuschef Wolfgang Breitfuß hofft auf einige Buchungen. „Die Betriebe haben sehr gelitten“, so der Tourismusdirektor.