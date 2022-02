Das sind die beliebtesten Zinshäuser Österreichs

Das 1.279m² Zinshaus im zweiten Wiener Gemeindebezirk liegt in unmittelbarer Nähe der Inneren Stadt. Des Weiteren befinden sich der Wiener Augarten und der Schottenring in Fußreichweite. Das Gebäude besteht aus sechs Ebenen, allerdings ist das Dachgeschoss noch im Rohbau und müsste ausgebaut werden. Die schön gegliederte Außenfassade umrahmt den Altbaustil des Hauses. Im großzügigen Stiegenhaus gibt es zusätzlich einen Personenlift. Die Liegenschaft wurde laufend restauriert und deshalb sind die Wohnungen überwiegend in einem sehr guten Zustand.