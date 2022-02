Bayern gegen Bochum so schwach wie zuletzt 1975

Von der Bochumer Party bekamen die meisten Bayern nichts mehr mit. Schon kurz nach dem Schlusspfiff war ein Großteil der Mannschaft frustriert in der Kabine verschwunden. ÖFB-Teamkicker Marcel Sabitzer kam in der Schlussviertelstunde wie so oft nur zu einem Kurzeinsatz. Am Mittwoch steht nun das Spiel in Salzburg (21.00 Uhr) an. Im Gegensatz zu den Münchnern hat Red Bull mit einem 2:1-Sieg bei Rapid eine gelungene Generalprobe hingelegt. Der heimische Serienmeister kann zudem nach der Lockerung von Corona-Maßnahmen erstmals wieder auf die Unterstützung von 30.000 Zuschauern zählen.