Olympia-Hoffnung hat das Karriereende in Sicht

Im letzten Rennen vor jenem olympischen diesen Donnerstag (4.30 bzw. 7.00 Uhr MEZ) in Secret Garden hat Ofner am 23. Jänner in Idre in Schweden als Dritte ihren ersten Podestplatz in diesem Winter herausgefahren. Das bisher einzige Mal als Siegerin aus einem Weltcup-Zielraum war sie im Dezember 2020 in Val Thorens gegangen. In dieser Saison war sie zudem in Nakiska in Kanada sowie bei der Olympia-Generalprobe im November im Finale, wurde jeweils Vierte.