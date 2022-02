Ab 17 Uhr LIVE: SCR Altach gegen FK Austria Wien

Auf die Wiener Austria wartet beim Startschuss auf der Jagd nach dem Platz in der Meistergruppe der Gang zum Schlusslicht. Der SCR Altach hat in der Winterpause versucht, an den richtigen Schrauben zu drehen. Die Vorarlberger verstärkten sich unter Neo-Trainer Ludovic Magnin vor allem in der Offensive und wollen dies schon am Samstag (17 Uhr) unter Beweis stellen. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.