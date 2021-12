Mixed-Bewerb: Hämmerle und Zerkhold auf Rang sechs

Hämmerle hatte am Freitag den Einzelbewerb gewonnen. „Der gestrige Tag hat einiges an Kraft gekostet. Wenn es dann so aufgeht, ist die Luft draußen“, meinte der Vorarlberger. Er sei aber froh, dass sein Sturz glimpflich ausgegangen sei. Auch seine Teamkollegin blieb unverletzt. „Ich habe wieder frech fahren können“, war Zerkhold froh, dass sie nach Verpassen der Einzel-Qualifikation in der neuen Olympia-Konkurrenz wieder gut ins Fahren gekommen war.