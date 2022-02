Beide ÖFB-Cup-Halbfinale für 2. März angesetzt!

Die beiden Halbfinale im ÖFB-Cup gehen jeweils am 2. März über die Bühne. Zuerst empfängt die SV Ried ab 18 Uhr den TSV Hartberg. Danach bekommt es ab 20.30 Uhr der WAC im Schlager mit Titelverteidiger und Serienmeister Red Bull Salzburg zu tun. Das Finale folgt am 1. Mai (17 Uhr) im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt.