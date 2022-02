Titelverteidigerin Goggia zittert um Abfahrt-Start

Die italienische Skirennläuferin Sofia Goggia hat öffentlich Zweifel daran geäußert, dass sie rechtzeitig für die olympische Frauen-Abfahrt am 15. Februar in Yanqing fit wird. Die Titelverteidigerin in der Disziplin laboriert an einer Knieverletzung, die sie sich im Jänner in Cortina d‘Ampezzo zugezogen hat.