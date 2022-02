Unangemessene SMS! Ajax Amsterdam feuert Overmars

Der ehemalige niederländische Internationale Marc Overmars ist wegen unangemessenen Textnachrichten an Mitarbeiterinnen von Ajax Amsterdam als Fußball-Direktor des Traditionsvereins zurückgetreten. „Ich schäme mich“, sagte der 48-Jährige laut einer am Sonntagabend veröffentlichten Mitteilung des Clubs. „Ich entschuldige mich. Für jemanden in meiner Position ist dieses Verhalten sicherlich inakzeptabel.“