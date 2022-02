Brenner: Schlepper-Pkw mit 8 Insassen angehalten

Mutmaßlicher Schlepper in U-Haft

Die illegal nach Österreich eingereisten Syrer werden an die zuständige Behörde angezeigt, zudem wurden sie nach Italien zurückgeschoben. Der mutmaßliche Schlepper, der in Deutschland wohnt, wurde wegen des Verdachts der Schlepperei festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat Antrag auf Untersuchungshaft gestellt.