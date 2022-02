LIVE ab 18.30 Uhr: Bayern München gegen RB Leipzig

Die sechs Zähler vor Dortmund liegenden Bayern wollen die Jagd nach Meistertitel Nummer zehn am Stück fortsetzen, Leipzig den Anschluss an den Dritten Leverkusen wahren. Die Sachsen zeigten sich zuletzt verbessert. „Die Mannschaft ist wieder stabiler geworden“, lobte Nagelsmann die Arbeit von Tedesco: „Wir sind extrem gefordert.“ Tedesco ordnet den Ausflug nach München nicht als „Bonusspiel“ ein. Nach zuletzt drei Siegen in Serie ist eine Niederlage nicht eingeplant. Die Aufgabe gegen den Rekordmeister sei jedoch extrem herausfordernd: „Schwachstellen zu finden, ist sehr zäh“, meinte Tedesco.