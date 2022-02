LIVE ab 20.30 Uhr: Hertha BSC gegen VfL Bochum

Der letzte der nur zwei Bochumer Bundesliga-Auswärtssiege bei der Hertha liegt fast 31 Jahre zurück: am 2. April 1991 gelang ein 4:2-Erfolg, Im Gegensatz dazu kassierten die Berliner schon lange nicht mehr so viele Gegentore wie heuer. 42 waren es nach 20 Spieltagen, so anfällig war die Hertha-Defensive nur in den historisch ersten beiden Bundesliga-Spielzeiten 1963/64 (47 Gegentore) und 1964/65 (42 Gegentore).