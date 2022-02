27-jähriger Alko-Lenker flüchtete von Unfallstelle

Als die Polizei kam, war der Unfall-Lenker weg

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der 27-Jährige nicht mehr vor Ort. Also leitete die Verkehrsleitzentrale eine sofortige Fahndung ein. Kurz darauf verständigte der 27-Jährige selbst den Notruf. Er gab an, dass er sich nicht an den Unfallhergang erinnern könne und nicht mehr wisse, dass er den Unfalls Ort verlassen habe. Ein möglicher Grund für seine Flucht: Ein durchgeführter Alkotest bei dem Leibnitzer verlief positiv.