Biathlon: Mixed-Team fixiert - Sensation im Visier

Österreichs Biathlon-Team eröffnet die Olympischen Winterspiele in der Mixed-Staffel am Samstag (10 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in der Besetzung Lisa Hauser, Julia Schwaiger, Simon Eder und Felix Leitner. Das wurde am Donnerstag bekannt. Vor allem die zweite Frauen-Position neben Hauser wartete auf Bestätigung, weil Dunja Zdouc als nominelle Nummer zwei nach schwankenden Ct-Werten infolge ihrer Corona-Infektion erst auf der Anreise nach China ist.