Krebs - es gibt ein Danach

In dieselbe Kerbe schlägt Mag. Elisabeth Potzmann, Präsidentin des Österr. Gesundheits- und Krankenpflegeverbandes: „Die Akutversorgung ist hierzulande gut, im Anschluss gibt es Probleme, besonders in ländlichen Regionen. Wir müssen dazu übergehen, Wege zu reduzieren!“ Vor allem Ältere benötigen Unterstützung im Alltag oder wissen nicht, welche Hilfen ihnen zustehen. Hier könnte ein einheitliches „Fall-Management“ fächerübergreifende Leistung bieten. „Sogenannte Community-Nurses, die in einem wohnortnahen Stützpunkt arbeiten, könnten ganze Gemeinden betreuen. Pilotprojekte laufen bereits.“ Um die Belastungen zu reduzieren, wird vermehrt auf Digitalisierung zurückgegriffen, etwa beim Arzt und bei der Rezeptausstellung.