Vergewaltigungen? Prozess gegen Mendy ab Sommer

Voraussichtlich am 25. Juli wird ein Prozess gegen den französischen Fußball-Weltmeister Benjamin Mendy beginnen. Dem 27-jährigen Ex-Verteidiger von Manchester City werden sieben Fälle von Vergewaltigung mit sechs mutmaßlichen Opfern, ein Fall von sexuellem Missbrauch und neuerdings auch eine versuchte Vergewaltigung mit einem weiteren Opfer vorgeworfen. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA am Mittwoch nach einer Vorabanhörung vor einem Gericht in Chester.