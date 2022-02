Streit um Frauen endete blutig - zwölf Jahre Haft

Drei Stiche, einer davon in die Lunge. So viel ließ sich beim Prozess wegen versuchten Mordes am Landesgericht St. Pölten mit Sicherheit sagen. Ansonsten galt es, aus vielen unterschiedlichen Versionen die glaubwürdigste herauszufiltern. Der Angeklagte, ein gebürtiger Afghane, soll am 11. Oktober des Vorjahres seinem langjährigen Kontrahenten in Tulln mit einem Messer - mit mindestens acht Zentimeter langer spitzer Klinge - drei Stichverletzungen in Oberarm, Rücken und Gesäß zugefügt haben. „Mit voller Wucht“, wie der Sachverständige erklärt.