Grenzschützer legten 169 Schleppern das Handwerk

19.938 Aufgriffe

Von den zunehmenden Migrationsbewegungen am stärksten betroffen ist das Burgenland. Exakt 19.938 Flüchtlinge sind in 12 Monaten über die Grenze gekommen. Besonders viele wurden aus den Bezirken Oberpullendorf und Neusiedl am See gemeldet. Unter den „Hotspots“ befand sich ebenfalls Siegendorf im Bezirk Eisenstadt-Umgebung. Oft stoppten dort die Einsatzkräfte Kastenwagen mit 17 Flüchtlingen oder mehr - zusammengepfercht im engen Frachtraum.