Doping-Ruhe vor den Olympische Spielen

In Österreich so viele Tests wie noch nie

Was das Testaufkommen betrifft, so gleichen die internationalen Zahlen von 2021 schon wieder fast jenen von 2019 und damit vor der Corona-Pandemie. Unterschiede gäbe es noch, was Tests während und außerhalb Wettkämpfen betreffe, aber auch weil noch weniger Wettkämpfe stattfänden. „Aber in Summe ist man schon wieder gut unterwegs. Und in Österreich hat die NADA Austria 2021 so viele Kontrollen durchgeführt wie nie zuvor, das hängt mit zwei Olympischen Spielen innerhalb von sieben Monaten zusammen.“