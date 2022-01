„Sniper Elite 5“ nimmt Gamer noch heuer ins Visier

Entwickler Rebellion hat einen neuen CGI-Trailer zu „Sniper Elite 5“, dem neuesten Ableger des Shooter-Franchise, veröffentlicht. Fans erhalten darin einen Eindruck vom neuen Invasionsmodus, der es Spielern ermöglicht, als Scharfschütze der Achsenmächte in die Kampagne eines anderen einzudringen und so hohe Belohnungen abzustauben. Der Titel soll heuer für Xbox, PlayStation und PC erscheinen, ein konkretes Datum gibt es bislang allerdings nicht. Spieler schlüpfen darin erneut in die Rolle des Eliteschützen Karl Fairburne, der nach Frankreich im Jahr 1944 reist, um die Pläne der Nazis zu durchkreuzen und die Geheimoperation „Krake“ zu zerschlagen.