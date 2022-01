Weitere Öffnungsschritte nach Omikron!

Ganz hoch im Kurs der nächsten Lockerungsschritte steht die Sperrstunde in der Gastronomie. Wenn es eine „abflachende Tendenz“ gibt, würden „weitere Öffnungsschritte“ bewertet werden, so Wöginger. Dann müsse auch die 2G-Maßnahme fallen. „Wir haben heute mit den Lockerungen begonnen“, so der ÖVP-Klubchef.