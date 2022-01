Steuerhinterziehung? Das Briatore-Urteil ist da!

Der ehemalige Formel-1-Manager Flavio Briatore ist vom Vorwurf der Steuerhinterziehung freigesprochen worden! Am Ende eines zwölfjährigen Verfahrens erklärte ein Berufungsgericht in der Stadt Genua den 71-Jährigen und drei weitere Personen für unschuldig, im Zusammenhang mit dem Kauf einer Luxusyacht Steuern in Höhe von mehr als drei Millionen Euro hinterzogen zu haben, berichteten italienische Medien am Mittwoch.