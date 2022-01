Chinas Präsident schaut nicht auf Medaillenspiegel

Chinas Staatspräsident Xi Jinping will nicht auf den Medaillenspiegel der am 4. Februar beginnenden Olympischen Winterspiele von Peking schauen. „Es ist mir egal, wie viele Goldmedaillen chinesische Athleten gewinnen, mir ist wichtiger, dass wir uns Motivation und Vitalität für die Zukunft holen“, erklärte Xi am Dienstag gegenüber IOC-Präsident Thomas Bach.