„Rache-Porno!“ Schiedsrichterin sucht Täter

„Heute bin ich das Opfer“

„Ich bin hier, um darüber zu sprechen, viele von uns können das nicht und verstecken sich“, so Di Meo in einem Video auf Instagram. „Ich hoffe, dass ich all jenen Opfern eine Stimme geben kann, die beschuldigt werden, obwohl der Täter auf der anderen Seite des Bildschirms sitzt, filmt oder „nur“ teilt. Heute bin ich das Opfer, morgen könnte es jemand sein, der mir nahe steht, der sich die Videos vielleicht gerade anschaut und lächelt. Es ist nie die Schuld des Opfers, denken Sie daran. Haltet immer den Kopf hoch, Leute, immer. Ich danke allen, die mich in dieser Sache unterstützen.“