Tech-Schwergewichte verloren 125 Milliarden Dollar

„Die Märkte fielen so stark wie seit dem Ausbruch der Pandemie nicht mehr, da sich das Schreckgespenst einer Zinserhöhung durch die Federal Reserve über die Wirtschaft legte“, schrieb Bloomberg. Laut am Montag veröffentlichten Zahlen des US-Magazins erwischte es auch die Superreichen kalt. So büßte etwa Tesla-Gründer Elon Musk, mit einem geschätzten Vermögen von aktuell rund 243 Milliarden Dollar der reichste Mensch der Welt, seit Jahresbeginn 26,9 Milliarden Dollar an.