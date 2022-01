Die PCR-Tests im großen „Krone“-Check

Hannah Michaeler, Steiermark - Fast genau 14 Stunden

Die Grazer Teststraße bei der Messe liegt so gut wie nie am Weg - deswegen bin und bleibe ich Apotheken-Testerin, denn eine solche ist immer ums Eck. Mit Termin spaziere ich am Donnerstag um 9 Uhr in der Herrengasse an den müden Gesichtern der kurzen Warteschlange vorbei zur Registrierung, dann geht es in den ersten Stock des Hinterhauses. „An Spitzentagen, vor allem am Wochenbeginn, machen wir bis zu 800 Tests am Tag, normalerweise sind es etwa 500“, sagt der Mann im weißen Schutzanzug. Laut dem Land Steiermark liegt die durchschnittliche Zeit für Auswertungen in den Teststraßen bei 15 Stunden, für Gurgeltests bei 18.