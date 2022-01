Edmonton Oilers beenden NHL-Niederlagen-Serie

Die Edmonton Oilers haben am Samstag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL die Serie von davor sieben Niederlagen mit einem 5:3 daheim gegen die Calgary Flames beendet. Der Deutsche Leon Draisaitl traf zum 4:3 und 5:3, an zwei weiteren Oilers-Treffern war er als Vorlagengeber beteiligt. Nach einem bärenstarken Saisonstart waren die Oilers in den vergangenen Wochen eingebrochen.