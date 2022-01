Kitzbühel-Rennen: Woher sind die 1000 Zuschauer?

Keine Chance ohne Vorverkaufsticket

Trotz der starken Beschränkung würden viele zum Zug kommen, beruhigte man aus dem Kartenbüro. Tickets waren in den letzten Tagen teils sogar noch verfügbar, da Karten, deren Besitzer doch nicht kommen können, wieder ins Kontingent zurückwanderten. Ohne Vorverkaufsticket hat man keine Chance, betonte der Veranstalter: „Bitte reist nicht an und hofft auf ein Ticket vor Ort. Es gibt keinen Kartenverkauf an den Eingängen, wir warnen vor Schwarzmarkthändlern! Alle Tickets sind personalisiert.“