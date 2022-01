Pädagogen drohen bei Impfpflicht mit Streik

Schreiben erinnert an „Aufstand“ bei der Polizei

Unklar ist allerdings, ob der Brief tatsächlich so eine starke Unterstützung bekommen hat. Wir erinnern uns an ein ähnliches Schreiben, das bei der Polizei viel Staub aufgewirbelt hat: Doch von den 600 genannten Unterstützern dürften am Ende doch nur ein paar übrig geblieben sein. Zudem war der Brief von einem Polizeiseelsorger und einem Beamten und einer Beamtin unterfertigt, die dem Vernehmen nach gar nicht mehr aktiven Dienst versehen.