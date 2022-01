Herzproblem nach Corona: Arsenal untersucht „Auba“

Laut Gabuns Verband ist bei beiden Nationalspielern etwas Auffälliges am Herzen festgestellt worden, war am Freitag auf Facebook verkündet worden. Jeder Spieler, der zuvor bei dem Kontinental-Turnier mit Corona infiziert war, muss vor einer Rückkehr eine medizinische Untersuchung absolvieren. Der Afrika-Cup findet bis zum 6. Februar in Kamerun statt.