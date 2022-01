Senegal als Gruppensieger im Achtelfinale

Malawi ging aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs gegenüber dem punktgleichen Guinea nur als Dritter durchs Ziel, kann aber noch darauf hoffen, als einer von vier besten Dritten in die K.o.-Phase zu kommen. Beinahe wäre Malawi in Bafoussam auch die Sensation in Form eines Sieges gelungen, ein Elfmeter (75.) für den Außenseiter wurde vom Schiedsrichter allerdings nach Videostudium wohl zurecht zurückgenommen.