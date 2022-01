Rapids „Aktien“: Gefahr lauert in den „Kellern“

In der Lagunenstadt wartet auf Ullmann der Abstiegskampf in der Serie A. Im Tabellenkeller greift man halt oft schneller ins Börserl - für Rapid „gefährlich“: So soll Saint-Etienne ein Auge auf Ercan Kara geworfen haben. Frankreichs Rekordmeister ist derzeit Letzter. Das Interesse von Nantes besteht nach wie vor, nur fehlt den „Canaries“ das Geld. So gab’s noch kein Angebot. Das kann sich bis zum 7. Februar, da schließt das Transferfenster, aber ändern.