Skigebiete-Vergleich: Hier ist Pistenspaß günstig

Die Skisaison ist in vollem Gange, Wintersportler können ihrer Leidenschaft auch dieses Jahr wieder nachgehen - wenn auch unter Corona-Restriktionen. Der Pistenspaß ist bekanntlich ein teures Hobby, doch abseits wohlbekannter Skigebiete lassen sich auch Schnäppchen machen und ganz entspannte Abfahrten genießen. Und das nicht nur in Österreich, sondern auch in Frankreich, Italien und der Schweiz.